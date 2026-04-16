شهباز شريف في جولة إقليمية تشمل السعودية وقطر وتركيا

يقوم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بجولة إقليمية تشمل السعودية وقطر وتركيا، لبحث التعاون الثنائي وتعزيز جهود السلام والأمن في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أن شريف سيجري لقاءات مع قيادتي السعودية وقطر لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، في ظل التحديات المتصاعدة في المنطقة.

كما سيشارك شريف في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي يُعقد في مدينة أنطاليا التركية، حيث من المقرر أن يحضر جلسات نقاشية رفيعة المستوى إلى جانب عدد من قادة العالم.

ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء الباكستاني لقاءات ثنائية، أبرزها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى جانب عدد من المسؤولين الدوليين.

وتأتي هذه الجولة في وقت تواصل فيه باكستان جهودها الدبلوماسية، حيث كانت قد اقترحت استضافة جولة ثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بهدف إنهاء الصراع، بعد تعثر الجولة الأولى التي عُقدت في إسلام آباد.

المصدر: روسيا اليوم