انطلاق المحادثات المباشرة بين لبنان والكيان الصهيوني في واشنطن برعاية أميركية

في خطوة مخالفة للدستور والميثاق اللبناني، انطلقت في واشنطن المحادثات المباشرة بين لبنان والكيان الصهيوني برعاية اميركية، حيث التقت المبعوثة اللبنانية ندى حمادة معوض السفير الاسرائيلي يخئيل لايتر بحضور السفير الاميركي في بيروت ميشال عيسى وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو وصف المحادثات بالخطوة التاريخية التي ستضع حدا لعقود من سيطرة حزب الله بحسب زعمه.

وتأتي هذه المحادثات في توقيتٍ بالغ الحساسية، بالتزامن مع تصعيدٍ صهيوني مستمر ووسط رفض لبناني كبير لخطورة هذا التوجه لدى السلطات الحالية في وقت يتعرض لبنان لعدوان مستمر.

