مصدر دبلوماسي لوكالة إرنا الإيرانية: استمرار تبادل الرسائل حول مفاوضات إسلام آباد دون اتفاق جديد

أكد مصدر دبلوماسي لوكالة “إرنا” أن “تبادل الرسائل بين إيران وباكستان بشأن التطورات المرتبطة بمفاوضات إسلام آباد لا يزال مستمراً، مع استمرار جهود الوساطة الباكستانية”.

وبحسب المصدر، فإن “باكستان تواصل مساعيها الدبلوماسية، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أي تفاهم رسمي حول عقد جولة جديدة من المفاوضات، سواء في إسلام آباد أو أي مكان آخر”.

وأشار مصدر دبلوماسي آخر إلى أن “أي جولة مقبلة من المفاوضات يمكن أن تُعقد في أي وقت ومكان، لكن دون اتخاذ قرار رسمي حتى الآن بشأن موعدها أو مكانها”.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر مقرب من وزارة الخارجية الباكستانية بأن “رئيس الوزراء شهباز شريف سيجري زيارات رسمية إلى السعودية وتركيا خلال الأيام المقبلة، ما دفع بعض وسائل الإعلام إلى ترجيح عقد جولة جديدة قبل تلك الزيارات”.

كما أشار المصدر إلى أن أماكن محتملة لاستضافة أي جولة قادمة قد تشمل أنقرة أو جنيف أو إسلام آباد، في حال تم التوصل إلى تفاهمات جديدة بين الأطراف المعنية.

المصدر: وكالة إرنا