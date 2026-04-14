وزير الخارجية المصري يتوجه إلى واشنطن لبحث الشراكة والتطورات الإقليمية

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، توجه وزير الخارجية بدر عبد العاطي إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين في الإدارة الأميركية، بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو وأعضاء في الكونغرس.

وأوضحت الوزارة أن “الزيارة ستتناول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية الراهنة”.

كما يشارك عبد العاطي في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين بصفته محافظ مصر لدى البنك الدولي، في إطار التشاور حول التطورات الاقتصادية العالمية ودعم أولويات الاقتصاد المصري.

وتأتي الزيارة في ظل تفاعلات إقليمية متسارعة، ومساعٍ دبلوماسية مرتبطة بملف التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، وانعكاساته على الاقتصاد الإقليمي والدولي.

