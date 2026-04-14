جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي جنوب لبنان و154 إصابة خلال 5 أيام من المعارك

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي في جنوب لبنان، في وقت كشف فيه عن إصابة 154 ضابطاً وجندياً خلال المعارك الجارية منذ خمسة أيام، بينهم عشرات الإصابات الخطيرة والمتوسطة.

وأوضح الجيش في بيان أنّ القتيل هو الرقيب أول إيال أورييل بيانكو، وقد سقط خلال اشتباكات في جنوب لبنان، مشيراً إلى إصابة ثلاثة جنود آخرين في المواجهات الأخيرة.

وبحسب المعطيات العسكرية الإسرائيلية، فقد أُصيب 34 جندياً بجروح خطيرة و78 آخرين بجروح متوسطة منذ بدء التصعيد الأخير، فيما تُظهر التقديرات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تزايداً في حدّة المواجهات جنوب لبنان.

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن أوساط عسكرية وأمنية أن الوضع الميداني بات أقرب إلى العودة إلى القتال المفتوح منه إلى التهدئة، في ظل استمرار العمليات والهجمات المتبادلة.

كما تحدثت تقارير عبرية عن إطلاق عشرات الطائرات المسيّرة باتجاه شمال فلسطين المحتلة، بعضها مزود بأنظمة متطورة يصعب رصدها، ما تسبب بأضرار في عدد من المستوطنات، بينها كريات شمونة، إلى جانب الإشارة إلى استخدام مسيّرات انتحارية في استهداف آليات عسكرية إسرائيلية جنوب لبنان

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية