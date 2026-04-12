    حزب الله ينفي الاتهامات الصادرة عن وزارة الداخلية السورية

      نفى حزب الله الادعاءات الكاذبة والمفبركة الصادرة عن وزارة الداخلية السورية حول ارتباطه بخلية كانت تعمل على تنفيذ عملية اغتيال لشخصية دينية، وأكد مجددًا الموقف المعلن أنه ليس لديه أي نشاط أو ارتباط أو علاقة مع أي طرف في سوريا، وليس له أي تواجد على الأراضي السورية.

      كما أكد حزب الله حرصه على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها بكل مكوناته، ويدعو الجهات المعنية في الدولة السورية إلى التحقق الدقيق قبل إطلاق الاتهامات جزافًا، لا سيما في ظل وجود جهات استخبارية تسعى لإشعال التوتر بين لبنان وسوريا.

      المصدر: العلاقات الاعلامية

