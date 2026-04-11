مفاوضات إسلام آباد تدخل مرحلة فنية وبحث وقف إطلاق النار في لبنان والأصول المجمدة

دخلت المفاوضات بين إيران والجانب الأميركي، المنعقدة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مرحلة جديدة من المباحثات الفنية، حيث يركز الخبراء حاليًا على قضايا عالقة تشمل سبل التنفيذ الكامل لاتفاقيات خفض التوترات الإقليمية، ولا سيما تطورات وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، بالإضافة إلى ملف الإفراج عن الأصول الإيرانية.

وقد تم إيفاد الخبراء إلى مقر الاجتماعات لمواصلة المباحثات الفنية، في إطار هذه المرحلة.

وتأتي هذه الجولة من المفاوضات، بحسب مصادر مطلعة، عقب سلسلة من المشاورات المكثفة التي أُجريت في إسلام آباد، بهدف التوصل إلى خلاصة نهائية بشأن عدد من القضايا العالقة.

وفي ما يتعلق بخفض التوترات الإقليمية ووقف إطلاق النار في لبنان، نقلت وكالة “إرنا” عن مصادر مطلعة أن الوفد الإيراني شدد على أن وقف إطلاق النار لم يتحقق بشكل كامل بعد، مطالبًا الجانب الأميركي بلعب دور أكثر فاعلية في إلزام الأطراف الأخرى بالوفاء بالتزاماتها، وبشكل خاص وقف هجمات الكيان الإسرائيلي.

وأشارت المعطيات إلى أن طهران تتابع هذا الملف عبر الوسيط الباكستاني، وكذلك ضمن إطار الاجتماعات المباشرة.

وفي ملف الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، أفادت المصادر بوجود موافقة مبدئية من الجانب الأميركي على استمرار المراجعات الفنية والخبراتية لتنفيذ بعض الآليات المقترحة، وهو ما يتطلب، بحسب الطرفين، مفاوضات أكثر دقة على مستوى الخبراء.

وتشير التقارير إلى أن الوفد الإيراني يشارك في هذه الجولة من المفاوضات آخذاً بعين الاعتبار التجارب السابقة، وبنهج حذر يتسم بالريبة تجاه التزام الطرف الآخر، ساعيًا، بالاعتماد على آلية الوساطة الباكستانية، إلى تحديد أطر تنفيذية أكثر موثوقية للاتفاقات المحتملة في المستقبل.

المصدر: قناة العالم