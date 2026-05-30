قيادة الجبهة الداخلية للعدو: مستشفى زيف في صفد يعلن اتخاذه اجراءات وفق التعليمات لحماية المرضى في ظل تدهور الوضع الأمني سبق ذلك تعليمات الى المركز الطبي في الجليل-نهاريا بإنزال المرضى إلى الطابق السفلي تحت الارض