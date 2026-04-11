    عربي وإقليمي

    السفير الإيراني في بغداد: موقف العراق المتضامن مع طهران مشرّف ومحل تقدير

      أكّد السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق أن موقف العراق في التضامن مع إيران يعكس صورة مشرّفة ويستحق الشكر والتقدير.

      وفي كلمة له خلال مناسبة أربعينية استشهاد علي الخامنئي، أشار آل صادق إلى أن ما وصفها بـ”الجريمة الإرهابية” التي ارتكبها العدو الأميركي–الإسرائيلي، وما تلاها من حرب على إيران، قوبلت بموقف داعم من الشعب العراقي بمختلف مكوناته، إلى جانب المرجعية الدينية.

      وأضاف أن هذا التضامن يعكس عمق العلاقات بين البلدين، موجهاً الشكر إلى الشعب العراقي والحكومة على هذه الوقفة، ومؤكداً أهمية استمرار هذا الدعم في مواجهة التحديات الإقليمية.

      المصدر: وكالة فارس

