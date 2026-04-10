وصول الوفد الإيراني برئاسة قاليباف إلى باكستان لإجراء مفاوضات مع الجانب الأميركي

وصل الوفد الإيراني المفاوض برئاسة رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد لإجراء مفاوضات مع الجانب الأميركي.

ويضم الوفد لجانا متخصصة في المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والقانونية، ومن المقرر أن تبدأ هذه المحادثات في حال قبول الطرف الآخر للشروط الإيرانية المسبقة لبدء التفاوض.

ويرافق قاليباف في هذه الزيارة كل من: وزير الخارجية عباس عراقجي، ورئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان.

كما تشير الأنباء إلى تواجد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس برفقة ويتكوف وكوشنر، بالإضافة إلى قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) براد كوبر في إسلام آباد.

ويأتي هذا التحرك بعد استعراض قوة إيران، حيث اضطرت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لتقديم مقترح لوقف إطلاق النار وطلب التفاوض، وذلك بعد 40 يوما من إشعال الحرب والجرائم دون تحقيق أي من أهدافهم المعلنة.

وقد وافقت إيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، لكنها أكدت أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق يرضي إيران ومحور المقاومة واستئناف النزاع، فإنها ستستهدف المصالح الأميركية في المنطقة والكيان الصهيوني وتحولهما إلى رماد مرة أخرى.

المصدر: موقع المنار