العلامة الخطيب: العدوان الصهيوني المستمر حملة إبادة جماعية مجرمة بدعم اميركي ..ولا يجوز ان يترك لبنان وحيدا

وصف نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب الهجمة الصهيونية الواسعة المستمرة وغير المسبوقة على المناطق اللبنانية بما فيها العاصمة بيروت ،بأنها “حملة إبادة جماعية مجرمة تعبر عن الفكر الدموي الذي يقود الكيان الغاصب بدعم واضح من الإدارة الأميركية”.

وقال “إن تنصل الولايات المتحدة على لسان رئيسها من اتفاق وقف النار لجهة شمول لبنان بهذا الاتفاق ،يشكل تصريحا واضحا لحكومة العدو للإستمرار في حملة الإبادة المجرمة التي شنتها قوات الاحتلال، وأسفرت حسب التقديرات الأولية لوزارة الصحة اللبنانية عن سقوط نحو 800 ضحية بين شهيد وجريح ،كما يحمّل الولايات المتحدة مسؤولية الدم البريء الذي أريق في هذا العدوان الغاشم”.

أضاف: إننا نناشد ضمير العالم أن يتدخل على وجه السرعة من أجل تثبيت وقف النار في لبنان ولجم العدو الإسرائيلي عن الإستمرار في هذا العدوان المجرم ،لا سيما الدول التي توسطت بين إيران والولايات المتحدة والتي أكدت شمول لبنان بالإتفاق ،ولا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يُترك لبنان وحيدا في هذه المعركة ،حتى لو اضطرت الجمهورية الإسلامية للتخلف عن المشاركة في مفاوضات باكستان الجمعة، واتخاذ أقصى الإجراءات التي تمنع العدو الإسرائيلي من المضي في ذبح اللبنانيين.

وختم العلامة الخطيب متوجها إلى الباري عز وجل أن يرحم جميع الشهداء الذين ارتقوا في هذا العدوان الغاشم ،وبينهم شخصيات وعلماء طالتهم يد الغدر الإسرائيلي وأن يربط على قلوب ذويهم ، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ، آملين من أهلنا الأعزاء إتخاذ أقصى درجات الحذر والإحتياط في هذه المرحلة الدقيقة ..وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ونعى العلامة الخطيب المدير السابق للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشهيد عبد الحليم قبلان، إبن بلدة ميس الجبل، الذي ارتقى اليوم ،داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه.

المصدر: بيان