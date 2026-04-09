اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية ينعي الاعلامية في قناة المنار الشهيدة سوزان الخليل

نعى اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وبلديات الضاحية الجنوبية، في بيان بكثير من الحزن والأسى، استشهاد الإعلامية الدمعة والإنسانة الخلوقة الشهيدة سوزان خليل.

وقال في بيانه “يعزّ علينا أن نودّع أختًا عزيزة وإعلامية متميزة، بنت في مسيرتها أسس معاني الرسالة الإعلامية والتربية والأخلاق، وتقدّمت نموذجًا نقيًا في الأداء المهني والإنساني.

ويزيد ألم الفقد أن الراحلة العزيزة التي لمّعنا كفاءاتها، في أحد أهم بلديات الضاحية، إلى جانب دورها في اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، كانت الإعلامية لكافة الأنشطة على مستوى الاتحاد والبلديات، كما كانت الصوت الصادق في نقل الشهداء، فبما هي شهيدة الواجب المهني والوطني، إذ كانت في قلب الحدث، تنقل نبضه وألمه، وتختصره في كلمة.”

واضاف “لقد تركت الشهيدة سوزان خليل فراغًا كبيرًا في اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية، كما في تلفزيون المنار وإذاعة النور، حيث كانت مثالًا في الالتزام والعطاء، وحضرت وأعلنت ميلاد الإعلام وخدمة المجتمع.

كما عرفت الراحلة بدورها الإنساني، حيث حرصت على التخفيف من معاناة الناس، ولا سيما النازحين، من خلال سعيها المستمر للالتزام الوقائي، إلى جانب عملها ومواكبتها الإعلامية الميدانية من خلال إعداد تقارير ميدانية عكست أوجه المعاناة بصدق ومسؤولية.”

وتابع “وقد أدّت الشهيدة سوزان واجبها الجهادي والمقاوم حتى آخر نفس، في فارقتنا سعيدة أثناء تأديتها واجبها الإنساني والمهني، فكانت مثالًا في التضحية كيف لا، وهي من الذين نذروا أنفسهم لخدمة الناس والوطن.

إننا إذ ننعى هذه القامة الإعلامية، نرفع الدعاء الطاهر لها مواصلة في جنان الخلد التي هي أحق بها، ونؤكد أن اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وبلدياتها سيظل حاضرًا في كل الميادين، وفاءً لدمائها الطاهرة، وعهدًا على متابعة رسالتها حتى آخر لحظة.

رحم الله الشهيدة العزيزة سوزان خليل، وألهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان”.

08 نيسان 2026

المصدر: اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية