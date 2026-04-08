سلام يعلن الحداد الوطني يوم غد الخميس

اعلن رئيس مجلس الوزراء في لبنان نواف سلام يوم غد الخميس يوم حداد وطني على شهداء وجرحى الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مئات المدنيين الآمنين العُزل.

كما اعلن إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في هذا اليوم وتنكيس الأعلام عليها وتعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع هذه الفاجعة الوطنية الأليمة.

وتوجه بأحر التعازي إلى اللبنانيين وذوي الشهداء خصوصاً متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، وهو يواصل اتصالاته مع الأشقاء العرب والمسؤولين الدوليين من اجل حشد كلّ طاقات لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام