وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: وقف العمليات الدفاعية مشروط بوقف الهجمات وضمان مرور آمن في هرمز لمدة أسبوعين

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه في حال توقفت الهجمات ضد إيران، فإن القوات المسلحة الإيرانية ستوقف عملياتها الدفاعية.

وأشار إلى أنه سيتم، لمدة أسبوعين، السماح بالمرور الآمن عبر مضيق هرمز، من خلال التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، مع مراعاة القيود الفنية.

وذلك بحسب عراقجي استجابةً لطلب رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، وبالنظر إلى طلب الولايات المتحدة إجراء مفاوضات بناءً على مقترحها المكون من 15 نقطة، وإعلان الرئيس الأميركي قبول الإطار العام لمقترح إيران المكون من 10 نقاط كأساس للمفاوضات، أعلن نيابةً عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني موقف طهران.