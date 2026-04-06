عارف: المعرفة متأصلة ومتجذرة بنفوسنا وأرواحنا ولن تُخترق

قال النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية “محمد رضا عارف”، ان المعرفة متأصلة في نفوسنا ومتجذرة في أرواحنا، وهذا الحصن والخندق لا يمكن أن ينهار. وأکد ان الهجوم بقنبلة خارقة للتحصينات على جامعة شريف هو رمز لجنون ترامب وجهله. أما الحصن الحقيقي فهو إرادة أساتذتنا ونخبنا.

وكتب “عارف” في رسالة رداً على العدوان الصهیو الأمريكي على جامعة شريف الصناعية في العاصمة طهران: إن ترامب لا يفهم أن علم إيران ليس في الخرسانة كي يدمره بالقنابل؛ فالحصن الحقيقي هو إرادة أساتذتنا ونخبنا.

وأکد النائب الأول لرئيس الجمهورية: لم یستطع أي توحش في التاريخ أن یسلب العلم والمعرفة من الإيرانيين. فالمعرفة متأصلة في نفوسنا ومتجذرة في أرواحنا، وهذا الحصن والخندق لا يمكن أن ينهار.

المصدر: قناة العالم