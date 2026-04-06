الإثنين   
   06 04 2026   
   17 شوال 1447   
   بيروت 11:37
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    عارف: المعرفة متأصلة ومتجذرة بنفوسنا وأرواحنا ولن تُخترق

      قال النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية “محمد رضا عارف”، ان المعرفة متأصلة في نفوسنا ومتجذرة في أرواحنا، وهذا الحصن والخندق لا يمكن أن ينهار. وأکد ان الهجوم بقنبلة خارقة للتحصينات على جامعة شريف هو رمز لجنون ترامب وجهله. أما الحصن الحقيقي فهو إرادة أساتذتنا ونخبنا.

      وكتب “عارف” في رسالة رداً على العدوان الصهیو الأمريكي على جامعة شريف الصناعية في العاصمة طهران: إن ترامب لا يفهم أن علم إيران ليس في الخرسانة كي يدمره بالقنابل؛ فالحصن الحقيقي هو إرادة أساتذتنا ونخبنا.

      وأکد النائب الأول لرئيس الجمهورية: لم یستطع أي توحش في التاريخ أن یسلب العلم والمعرفة من الإيرانيين. فالمعرفة متأصلة في نفوسنا ومتجذرة في أرواحنا، وهذا الحصن والخندق لا يمكن أن ينهار.

      المصدر: قناة العالم

      غريب آبادي: مهاجمة البنى التحتية المدنية 'جريمة حرب' لن تقتصر تداعياتها علينا

      غريب آبادي: مهاجمة البنى التحتية المدنية ‘جريمة حرب’ لن تقتصر تداعياتها علينا

      فايننشال تايمز: كيف تطلق إيران صواريخها رغم حرب تشلّ أي جيش؟

      فايننشال تايمز: كيف تطلق إيران صواريخها رغم حرب تشلّ أي جيش؟

      إيران والسيطرة على مضيق هرمز: محور قوة استراتيجي عالمي

      إيران والسيطرة على مضيق هرمز: محور قوة استراتيجي عالمي