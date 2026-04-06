غريب آبادي: مهاجمة البنى التحتية المدنية ‘جريمة حرب’ لن تقتصر تداعياتها علينا

أكد نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية “كاظم غريب آبادي”، أن ايران ستوجه رداً حازماً وفوريا وباعثا على الندم على أي عدوان على بناها التحتية المدنية.

ووصف “غريب آبادي”، التهديد بمهاجمة البنى التحتية المدنية بأنه “جريمة حرب”، مؤكدا: أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستوجه رداً حازماً وفوريا وباعثا على الندم على أي عدوان، كما نصح الولايات المتحدة بالكف عن استمرار تهديداتها.

وكتب نائب وزير الخارجية اليوم الإثنين في منشور له على منصة “إكس” رداً على تهديدات الرئيس الأمريكي:

١. إن استخدام القوة ضد وحدة الاراضي الإيرانية يعد انتهاكاً صارخاً للمادة ٢(٤) من ميثاق الأمم المتحدة (الحظر المطلق للتهديد باستخدام القوة)، كما يعتبر مصداقاً للعدوان وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٣١٤.

٢. إن التهديد بمهاجمة محطات الطاقة والجسور (البنى التحتية المدنية)، يُعد جريمة حرب بموجب المادة ٨(٢)(ب) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام ١٩٧٧ (المادة ٥٢).

3.إن الرئيس الأمريكي، بصفته أعلى مسؤول رسمي في بلاده، قد هدد علنا بارتكاب جرائم حرب وهو عمل يستوجب مسؤوليته الجنائية الفردية أمام المحكمة الجنائية الدولية وأي محكمة وطنية مختصة.

4.إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستناداً إلى المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة، ستوجه رداً حازماً وفورياً وباعثاً على الندم على أي عدوان أو تهديد وشيك.

۵. يُنصح الرئيس الأمريكي بالكف عن الاستمرار في هذه التهديدات – التي لن تقتصر آثارها على إيران فحسب وذلك قبل أن يُسجّل اسمه في التاريخ كـ “مجرم حرب عتيد”.

يذكر ان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، هدد مجدداً في تصريحات وتغريدات له يوم أمس الاحد، بأنه في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز لأكثر من ٤٨ ساعة، فإنه سيقوم بقصف البنى التحتية الإيرانية وتدمير البلاد.

وقد واجهت ادعاءات ترامب هذه ردود فعل واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم وإيران، حيث أدانت أطراف عديدة هذه التهديدات.

المصدر: قناة العالم