    المقاومة الإسلامية في العراق تعلن تنفيذ 19 عملية ضد قواعد الاحتلال خلال 24 ساعة

      أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق”، اليوم الثلاثاء، أن مقاتليها نفذوا تسع عشرة عملية بواسطة الطائرات المسيّرة استهدفت “قواعد الاحتلال” في العراق والمنطقة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

      وقالت المقاومة في بيان: “نفذ مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تسعة عشر عملية استخدمت فيها عشرات الطائرات المسيّرة على قواعد العدو في العراق والمنطقة”.

      كما نشرت المقاومة مشاهد مصورة تظهر، وفقًا للبيان، عمليات إطلاق الطيران المسيّر باتجاه “قواعد الاحتلال”.

      المصدر: وكالة يونيوز

