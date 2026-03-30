    بيان آية الله السيد مجتبى خامنئي حول استشهاد الادميرال تنغسيري

      بيان صادر عن آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي، القائد الأعلى للثورة الإسلامية، بمناسبة استشهاد الادميرال علي رضا تنكسيري

      بسم الله الرحمن الرحيم

      “ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون”

      🔻 بعد سنوات من الجهاد والتفاني، حاز القائد الشجاع والمقدام في القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية، الاميرال علي رضا تنغسيري، شرف الاستشهاد. إن استشهاد هذا الابن الشجاع لتنگستان، جندي إيران وحارس الإسلام، في ملحمة الحرب المفروضة الثالثة، يشكل رمزًا عظيمًا للفخر لشعب بوشهر الباسل، ولشباب جنوب إيران، وللقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية، وللشعب الايراني الذي كان وما زال حافظًا لاستقلال البلاد وحدودها البحرية، خصوصًا في الخليج، ليواصلوا مسيرة المقاومة البحرية لإيران أقوى وأكثر صلابة، إن شاء الله.

      ▪️ أتقدم بالتهاني والتعازي لأسرة الشهيد الكريمة، ولرفاقه ولقيادة القوات البحرية وحرس الثورة الإسلامية، سائلاً المولى عز وجل أن يمنّ على هذا الشهيد بأعلى مراتب الجنان.

