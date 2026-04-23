آية الله السيد مجتبى الخامنئي: الاتحاد الاستثنائي بين أبناء الوطن أدى إلى تصدع في جبهة العدو

قال قائد الثورة الإسلامية آية الله سماحة السيد مجتبى الخامنئي إن “الاتحاد الاستثنائي بين أبناء الوطن أدى إلى تصدع في جبهة العدو”.

وأضاف آية الله الخامنئي في تغريدة سابقة له من خطاب “عيد النوروز” وقد تم اعادة نشرها الخميس تماشيا مع “حملة التضامن و الوحدة” أنه “نتيجةً للوحدة الغريبة التي نشأت بين أبناء الوطن، سيزداد الانقسام الناجم عن هذه النعمة في صفوف العدو”، وأكد “سيصبح الأعداء أكثر ضعفًا”.

ولفت آية الله الخامنئي إلى أن “عمليات العدو الإعلامية تهدف، من خلال استهداف عقول وقلوب الشعب، إلى تقويض الوحدة والأمن الوطنيين، خشية أن يتحقق هذا القصد الخبيث نتيجة إهمالنا”.

المصدر: موقع المنار