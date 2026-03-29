عراقجي يحذّر من عمليات راية مزيفة لتوسيع الحرب خلال اتصال مع نظيره اليوناني

حذّر وزير الخارجية الإيراني “عباس عراقجي” من مساعٍ أميركية وصهيونية لتوسيع رقعة الحرب في المنطقة، عبر تنفيذ ما وصفها بعمليات “الراية المزيفة” ضد دول ثالثة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس.

وبحث الجانبان خلال الاتصال تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، حيث اعتبر عراقجي أن “حالة انعدام الأمن في مضيق هرمز هي نتيجة مباشرة للعمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران”.

وأشار إلى أن “بلاده اتخذت إجراءات لتنظيم حركة الملاحة، بما يشمل منع مرور السفن التي تعتبرها معادية، مقابل تأمين العبور للسفن الأخرى بالتنسيق مع الجهات المختصة”، مؤكداً أن “ذلك يأتي في إطار ما وصفه بحقوقها وفق القانون الدولي”.

وشدد عراقجي على أن “الهجمات ضد إيران تمثل، بحسب تعبيره، انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة”، داعياً الدول إلى “عدم تقديم أي دعم أو تسهيلات للأطراف المشاركة في العمليات العسكرية”.

كما حذّر من محاولات دفع دول أخرى إلى الانخراط في الصراع، سواء بشكل مباشر أو عبر “سيناريوهات مفتعلة”، مؤكداً استمرار ما وصفها بالعمليات الدفاعية الإيرانية ضد مصادر التهديد.

من جهته، أعرب وزير الخارجية اليوناني عن قلق بلاده من تداعيات الحرب، خصوصاً على المستويين الأمني والاقتصادي، داعياً إلى خفض التصعيد والعمل على استعادة الاستقرار في المنطقة.

المصدر: موقع المنار