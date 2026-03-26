نيويورك تايمز: 13 قاعدة أميركية خارج الخدمة وتراجع القدرة العملياتية في المنطقة

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة أدت إلى خروج 13 قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة عن الخدمة، ما انعكس بشكل مباشر على القدرة العملياتية للقوات الأميركية.

وأفادت الصحيفة بأن عدداً من العسكريين الأميركيين اضطروا إلى مغادرة قواعدهم واللجوء إلى فنادق أو الانتقال إلى دول أخرى، في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنى التحتية العسكرية.

وفي الكويت، أشارت إلى تعرض قواعد قريبة من إيران لأضرار كبيرة، بينها هجوم على ميناء الشعيبة أسفر عن مقتل 6 جنود أميركيين وتدمير مقر عمليات، إضافة إلى استهداف قاعدة علي السالم الجوية ومعسكر بوهرينغ، ما أدى إلى أضرار في منشآت الطيران والصيانة والوقود.

كما لفتت إلى تعرض قاعدة العديد الجوية في قطر، وهي مقر قيادة القوات الجوية لـ”سنتكوم”، لأضرار في أنظمة الرادار للإنذار المبكر.

وفي البحرين، استُهدف مقر الأسطول الخامس الأميركي، بينما لحقت أضرار كبيرة بقاعدة الأمير سلطان في السعودية، شملت تدمير منظومات اتصال وإصابة طائرات للتزود بالوقود جواً.

كذلك، تحدثت الصحيفة عن استهداف بطائرات مسيّرة لفندق في أربيل كان يؤوي عسكريين أميركيين، دون تحديد حجم الخسائر البشرية.

وأشارت إلى أن نحو 40 ألف جندي أميركي كانوا ينتشرون في المنطقة، إلا أن آلافاً منهم نُقلوا إلى خارجها، فيما بات من تبقى يعتمد بشكل أساسي على العمليات الجوية، مع تراجع قدرة القوات البرية على الانتشار الميداني.

المصدر: وكالة مهر