الإثنين   
   01 06 2026   
   15 ذو الحجة 1447   
   بيروت 21:27
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    محمد مخبر يبحث مع ممثل حزب الله في طهران تطورات العدوان على لبنان

    استقبل محمد مخبر، مستشار ومساعد قائد الثورة الإسلامية، في مكتب حزب الله في طهران، عبد الله صفي الدين ممثل الحزب، وذلك في أعقاب تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة ضد الشعب اللبناني والبنية التحتية في لبنان.

    وأكد مخبر، خلال اللقاء، على وحدة محور المقاومة، معتبراً أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يأخذ في الاعتبار لبنان وسائر جبهات المقاومة “يفتقر إلى الموضوعية”.

    من جهته، شكر ممثل حزب الله في طهران دعم الجمهورية الإسلامية، مشيراً إلى تجارب اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة التي لم تصمد، قائلاً إن “السلام في ظل وجود كيان الاحتلال الإسرائيلي ليس بالأمر السهل”، مضيفاً أن “العدو لم يلتزم منذ أكثر من عامين بأي وقف لإطلاق النار، ولا توجد ضمانات لالتزامه به”.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    الحكومة اللبنانية و كيان العدو لهم عدو مشترك واحد وهو حزب الله وعلى هذه القاعدة تقوم المفاوضات

    الحكومة اللبنانية و كيان العدو لهم عدو مشترك واحد وهو حزب الله وعلى هذه القاعدة تقوم المفاوضات

    تظاهرات شعبية في 31 محافظة إيرانية دعماً للبنان واستنكاراً للاعتداءات الإسرائيلية

    تظاهرات شعبية في 31 محافظة إيرانية دعماً للبنان واستنكاراً للاعتداءات الإسرائيلية

    الخارجية الإيرانية: انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان خرق للاتفاق على جميع الجبهات

    الخارجية الإيرانية: انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان خرق للاتفاق على جميع الجبهات