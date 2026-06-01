محمد مخبر يبحث مع ممثل حزب الله في طهران تطورات العدوان على لبنان

استقبل محمد مخبر، مستشار ومساعد قائد الثورة الإسلامية، في مكتب حزب الله في طهران، عبد الله صفي الدين ممثل الحزب، وذلك في أعقاب تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة ضد الشعب اللبناني والبنية التحتية في لبنان.

وأكد مخبر، خلال اللقاء، على وحدة محور المقاومة، معتبراً أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يأخذ في الاعتبار لبنان وسائر جبهات المقاومة “يفتقر إلى الموضوعية”.

من جهته، شكر ممثل حزب الله في طهران دعم الجمهورية الإسلامية، مشيراً إلى تجارب اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة التي لم تصمد، قائلاً إن “السلام في ظل وجود كيان الاحتلال الإسرائيلي ليس بالأمر السهل”، مضيفاً أن “العدو لم يلتزم منذ أكثر من عامين بأي وقف لإطلاق النار، ولا توجد ضمانات لالتزامه به”.

