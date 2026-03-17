الخميس   
   19 03 2026   
   29 رمضان 1447   
   بيروت 14:57
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    اقتصاد

    وزير النفط العراقي: اتصالات مكثفة مع طهران لتأمين عبور ناقلاتنا مضيق هرمز


      أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم أن الحكومة العراقية تتواصل مع الجانب الإيراني للسماح بمرور ناقلات النفط العراقية عبر مضيق هرمز، بحسب “واع”.


      وقال : “إن هناك تواصلا مع إيران بشأن السماح بمرور بعض ناقلات النفط العراقية”.


      وكان العراق من أوائل المنتجين في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، الذين خفضوا إنتاجهم بعد اندلاع الحرب، إذ تراجع الإنتاج إلى نحو 1.2 مليون برميل يوميا من أصل 4.3 ملايين برميل سابقا.

      وفي وقت سابق اليوم، كشفت وكالة “بلومبرغ” عن حصول الهند وتركيا على موافقة إيرانية استثنائية تسمح لسفنهما بالمرور عبر مضيق هرمز المعطل بشكل شبه كامل منذ بدء الحرب على إيران.

      المصدر: وكالة الانباء العراقية

