الجمعة   
   13 03 2026   
   23 رمضان 1447   
   بيروت 19:40
ArEnFrEs

    استهداف مقر هيئة أركان الحرب للكيان الصهيوني بطائرات مسيرة

      قال جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في البيان رقم 25، ان قواته شنت منذ صباح اليوم الجمعة، هجوماً واسعاً بطائرات مسيرة انتحارية استهدفت مقر هيئة أركان حرب الاحتلال بمدينة بئر السبع بالأراضي المحتلة.

      وجاء في نص البيان رقم 25، بعون الله وتخليداً لذكرى الشهيد الشامخ اللواء السيد عبد الرحيم موسوي، شن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، منذ صباح اليوم الجمعة، هجوماً واسعاً بطائرات مسيرة انتحارية انطلقت من نقاط مختلفة في البلاد، استهدفت مقر هيئة أركان الحرب للكيان الصهيوني في مدينة بئر السبع بالأراضي المحتلة.

      وأضاف البيان : تُعدُّ مدينة بئر السبع مقرا للمنشآت والبنى التحتية العسكرية الاستراتيجية لجيش الكيان الصهيوني، بما في ذلك القواعد المرتبطة بالقوات البرية والجوية.

      وأكد البیان إن هذه العملية الواسعة ستستمر خلال الساعات القادمة بهجمات مكثفة، مستهدفة مواقع مهمة أخرى في قواعد الكيان الصهيوني.

      وتابع الجيش عبر بيانه إن الكيان الصهيوني ومن خلال فرضه تعتيماً إعلامياً شديداً ورقابة عسكرية صارمة على أخبار الحرب ونتائج الضربات الموجعة التي يتلقاها من الجيش والحرس الثوري، يحاول التمويه على حجم الأضرار الفادحة والخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الايرانية.

      المصدر: قناة العالم

      بشعار «يا صادق الوعد»… ايران تطلق الموجة الرابعة والأربعين ضد كيان العدو والمصالح الأميركية في المنطقة