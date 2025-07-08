عربي وإقليمي

صهاينة أقاموا بؤرة استيطانية في الخان الأحمر بالقدس المحتلة

أقام مستوطنون صهاينة الثلاثاء بؤرة استيطانية جديدة في محيط قرية الخان الأحمر شرقي مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “مستوطنين بحماية قوات الاحتلال، نصبوا معرشًا من الصفيح وعلماً إسرائيليًا على أرض فلسطينية، وبدأوا بتجهيز البنية التحتية، في محاولة للاستيلاء على مزيد من الأراضي وتوسيع الاستيطان، لربط المستوطنات المحيطة ضمن المخطط الاستيطاني E1، الذي يهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها”.

وأضافت المصادر أن “هذه الخطوة تأتي في إطار محاولات الاحتلال المستمرة لإخلاء التجمعات البدوية”، واكدت أن “مثل هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، خاصة مع استمرار المخاطر التي تهدد سكان الخان الأحمر منذ سنوات”.

ووفق تقرير “هيئة مقاومة الجدار والاستيطان” فإن “سلطات الاحتلال استولت خلال الستة أشهر الماضية على أكثر من 800 دونم من أراضي المواطنين تحت مسميات مختلفة، من خلال إصدار 36 أمرا لوضع اليد لأغراض عسكرية، وأمر واحد لاستملاك بحجة شق شوارع وتوسعتها”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام