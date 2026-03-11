تقييم وضعية: عودة وحدة الساحات

أصبح مفهوم “وحدة الساحات” خلال السنوات الأخيرة أحد أبرز التحولات الاستراتيجية في إدارة الصراع مع الكيان المؤقت، إذ يقوم على تنسيق العمليات العسكرية والسياسية واللوجستية والاستخباراتية عبر عدة جبهات إقليمية، بما في ذلك غزة، لبنان، العراق واليمن، في آن واحد. وتهدف هذه الاستراتيجية التي يقودها محور المقاومة، بقيادة إيران، إلى خلق حرب استنزاف طويلة ومتعددة الساحات تُجبر الكيان على القتال في أكثر من جبهة في الوقت ذاته، ما يحدّ من حرية تحرّكه ويزيد كلفة المواجهة.

وتبرز أهمية هذا المفهوم في ضوء التطورات العسكرية الأخيرة، التي أظهرت تفاعلًا متزامنًا بين عدة ساحات في المواجهة، في مقابل الجهود الإسرائيلية المتزايدة لتفكيك هذه الوحدة عبر فصل الجبهات وطرح الصراعات باعتبارها مواجهات مستقلة. وتهدف هذه الورقة إلى دراسة مفهوم وحدة الساحات من حيث نشأته وأهدافه وتطوره، إضافة إلى تحليل السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تقويضه وتقليص تأثيره الاستراتيجي.

📥 للاطلاع على الورقة: https://ufeed.info/post.php?id=127311

المصدر: يوفيد