قبرص: مستقبل القواعد البريطانية سيناقش بعد انتهاء الصراع

قال رئيس قبرص، نيكوس خريستودوليدس، اليوم الجمعة، إنه «لا يمكن استبعاد أي خيار» بشأن مستقبل القواعد العسكرية البريطانية في الجزيرة، بعد انحسار الأزمة في الشرق الأوسط.

جاء ذلك رداً على سؤال حول ما إذا كانت قبرص تعتزم طرح هذه المسألة مع المملكة المتحدة في المستقبل القريب.

وأشار الرئيس إلى أن أسئلة حول هذا الموضوع قد طُرحت مع كل من المتحدث باسم الحكومة ووزير الخارجية القبرصي، وأضاف: «الجواب هو: لا يمكن استبعاد أي شيء».

وكان المتحدث باسم الحكومة القبرصية، قسطنطينوس ليتيمبيوتيس، قد أعلن يوم الإثنين الماضي عن وقوع هجوم بواسطة طائرة مسيرة استهدف قاعدة قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، واصفاً الأضرار بأنها «طفيفة»، حسب قوله.

المصدر: موقع الأخبار