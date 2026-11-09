الإثنين   
   09 11 2026   
   28 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 20:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    زعيما قبرص يتفقان على فتح معبرين جديدين وعقد محادثات مستقبلية

      اتفق زعيما قبرص بشطريها اليوناني والتركي الاثنين على فتح معبرين حدوديين جديدين والتنسيق بشأن الاستجابة للطوارئ وتبادل المواد الأرشيفية، وذلك في ‌إطار جهود مدعومة من الأمم المتحدة لاستئناف محادثات السلام بعد جمود استمر قرابة عقد.

      وقالت وسائل الإعلام في قبرص إن عدد المعابر المفتوحة في الجزيرة المقسمة الواقعة في البحر المتوسط ارتفع بذلك إلى 11 معبرا.

      واجتمع زعيم القبارصة اليونانيين نيكوس كريستودوليدس وزعيم ⁠القبارصة الأتراك طوفان إرهورمان مع المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة ماريا أنجيلا هولجوين لمدة أربع ساعات تقريبا في منطقة عازلة تخضع لسيطرة الأمم المتحدة.

      واختلف الطرفان حول القواعد الأساسية للمحادثات منذ لقائهما بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في الجزيرة خلال الصيف.

      لكن الأمم المتحدة وصفت اجتماع اليوم الاثنين بأنه “إيجابي” وقالت إن الزعيمين سيعقدان محادثات مجددا في الأسابيع المقبلة بحضور جوتيريش.

      وانقسمت قبرص بعد غزو تركي للجزيرة في 1974 ردا على ‌انقلاب ⁠قصير بإيعاز من الحكام العسكريين الذين كانوا يحكمون اليونان آنذاك.

      وانهارت إدارة تقاسم السلطة بين القبارصة اليونانيين والأتراك في 1963. وتراقب قوة تابعة للأمم المتحدة، وهي حاليا واحدة من أقدم عمليات حفظ السلام في العالم، بمراقبة خط وقف ⁠إطلاق النار الذي يبلغ طوله 180 كيلومترا والذي يفصل بين الجانبين.

      وأضاف بيان الأمم المتحدة أن الزعيمين ناقشا ⁠أيضا إمكانية فتح معابر أخرى.

      وقال كريستودوليدس للصحفيين بعد الاجتماع “نواصل هذا الجهد بجدية تامة وهدف واحد وهو استئناف المحادثات قبل نهاية ولاية الأمين العام” أي بحلول نهاية 2026.

      المصدر: رويترز

      مواضيع ذات صلة

      5 دول والاتحاد الأوروبي ترفض مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وليبيا

      5 دول والاتحاد الأوروبي ترفض مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وليبيا

      هزة أرضية يشعر بها سكان مصر وغزة وعدة دول في المنطقة

      هزة أرضية يشعر بها سكان مصر وغزة وعدة دول في المنطقة

      تقرير مصور | جوزيف عون يعقد لقاءات في قبرص على هامش القمة الأوروبية لبحث الوضع في لبنان

      تقرير مصور | جوزيف عون يعقد لقاءات في قبرص على هامش القمة الأوروبية لبحث الوضع في لبنان