زعيما قبرص يتفقان على فتح معبرين جديدين وعقد محادثات مستقبلية

اتفق زعيما قبرص بشطريها اليوناني والتركي الاثنين على فتح معبرين حدوديين جديدين والتنسيق بشأن الاستجابة للطوارئ وتبادل المواد الأرشيفية، وذلك في ‌إطار جهود مدعومة من الأمم المتحدة لاستئناف محادثات السلام بعد جمود استمر قرابة عقد.

وقالت وسائل الإعلام في قبرص إن عدد المعابر المفتوحة في الجزيرة المقسمة الواقعة في البحر المتوسط ارتفع بذلك إلى 11 معبرا.

واجتمع زعيم القبارصة اليونانيين نيكوس كريستودوليدس وزعيم ⁠القبارصة الأتراك طوفان إرهورمان مع المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة ماريا أنجيلا هولجوين لمدة أربع ساعات تقريبا في منطقة عازلة تخضع لسيطرة الأمم المتحدة.

واختلف الطرفان حول القواعد الأساسية للمحادثات منذ لقائهما بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في الجزيرة خلال الصيف.

لكن الأمم المتحدة وصفت اجتماع اليوم الاثنين بأنه “إيجابي” وقالت إن الزعيمين سيعقدان محادثات مجددا في الأسابيع المقبلة بحضور جوتيريش.

وانقسمت قبرص بعد غزو تركي للجزيرة في 1974 ردا على ‌انقلاب ⁠قصير بإيعاز من الحكام العسكريين الذين كانوا يحكمون اليونان آنذاك.

وانهارت إدارة تقاسم السلطة بين القبارصة اليونانيين والأتراك في 1963. وتراقب قوة تابعة للأمم المتحدة، وهي حاليا واحدة من أقدم عمليات حفظ السلام في العالم، بمراقبة خط وقف ⁠إطلاق النار الذي يبلغ طوله 180 كيلومترا والذي يفصل بين الجانبين.

وأضاف بيان الأمم المتحدة أن الزعيمين ناقشا ⁠أيضا إمكانية فتح معابر أخرى.

وقال كريستودوليدس للصحفيين بعد الاجتماع “نواصل هذا الجهد بجدية تامة وهدف واحد وهو استئناف المحادثات قبل نهاية ولاية الأمين العام” أي بحلول نهاية 2026.

المصدر: رويترز