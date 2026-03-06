الجمعة   
    لبنان

    الرئيس عون يجري اتصالات للحد من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان

      واصل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون اليوم الجمعة إجراء الاتصالات الدولية لطلب مساعدة الدول الشقيقة والصديقة للحد من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والتي شملت مناطق عدة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية من بيروت، والتي لا تزال تتصاعد وتوقع العديد من الشهداء والجرحى اضافة الى الدمار وتهجير الالاف، كما وصلت اليوم الى حد الاعتداء المباشر على قوات الامم المتحدة العاملة في الجنوب “اليونيفيل”، حيث تعرضت القوة الغانيّة لاستهداف ادّى الى وقوع اصابات في صفوفها.

      هذا وجدد الرئيس عون ادانته الشديدة للاعتداءات الاسرائيلية الواسعة، مطالباً الدول كافة والأمم المتحدة بالتدخل ووضع حد لهذا التصعيد الاسرائيلي الخطير.

      المصدر: موقع المنار

