رابطة التعليم المهني ورابطة التعليم الاساسي تدعو إلى إقفال جميع المعاهد والمدارس الرسمية يوم الإثنين ٢ آذار ٢.٢٦ حداداً واستنكاراً.

وجاء في بيان التعليم الاساسي

ولما كانت رابطة معلمي التعليم الأساسي نبراساً للحق ورفض الظلم وملتقى الحوار بين الطوائف وداعية للوحدة الوطنية والعيش المشترك.

ولما كانت احدى طوائف هذا الوطن قد أصيبت في الصميم باستشهاد أحد رموزها الكبار ومرجع من المراجع العظام أية الله الشهيد السيد علي الخامنئي الذي طاله الغدر الإسرائيلي الأميركي وأدى إلى استشهاده ظلماً وعدواناً.

و إنطلاقا من واجبها الوطني وتضامناً بين أبناء الوطن الواحد وطوائفه ، تعلن رابطة معلمي التعليم الأساسي الإضراب العام في المدارس الرسمية يوم الأثنين ٢٠٢٦/٣/٢ وتؤكد أن الإضراب ليس تقديرا لخطورة المرحلة بل للتعبير عن التضامن مع طائفة كريمة، ورفض الظلم الذي يتجلى في اعتداءات الاستكبار العالمي الأميركي وربيبته إسرائيل على الشعوب التي ترفض الخضوع والذل.

بيروت في ٢٠٢٦/٣/١

