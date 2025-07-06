لبنان

قبلان في ذكرى العاشر من المحرم: لا قيمة للبنان بلا مقاومة

أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في رسالة بمناسبة إحياء ذكرى العاشر من محرم، أنه “لا شيء فوق الحق، ولا قداسة أكبر من الحقيقة، ولا لفصل الأرض عن السماء، ولا للسلطة الفاسدة، ولا للدولة المستبدة، ولا لطواقم الطغيان، ولا لتمزيق الإنسانية، ولا لتحطيم الروح الأخلاقية، ولا للتربية والأبواق التي تعتاش على التملق والتبعية العمياء والإرتزاق من فساد السلطة وأنانية الحاكم ومصادرة حقوق الناس السيادية والفكرية والمالية والأخلاقية”.

وتابع قبلان أن “العين على لبنان وسط هجمة أميركية تنال من صميم السيادة الوطنية وواقع هذا البلد النازف، والعين على قوتنا الوطنية ووحدتنا اللبنانية”، مشيراً إلى أنه “لا شرف بهذه الأيام أشرف من التضحيات الوطنية، ولا خيانة أكبر من التنازل عن عوامل قوتنا السيادية”.

وفي السياق، أكد قبلان أن “المقاومة بهذا المجال قوة لبنان وضمانته، وثلاثية جيش شعب مقاومة بنية استراتيجية دفاع لبنان وصموده، وسط منطقة تلتهمها الحرائق الإقليمية وخرائط الخراب الأميركية الإسرائيلية، ولا قيمة للبنان بلا مقاومة وكذبة الضمانات لا محل بهذا العالم”.

هذا وأعلن قبلان أن “أي مشروع سيادي ابتزازي، ولعبة السواتر مكشوفة، وواقع البلد لا يحتمل الإزدواجية، ولا شيء أهم بهذا اليوم العظيم من وحدتنا ومحبتنا وتوثيق روابطنا وحماية وطننا وعدم توريط هذا البلد المظلوم بخرائط اللعبة الدولية الإقليمية”.

المصدر: الوكالة الوطنية