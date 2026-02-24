رسوم أميركية عالمية جديدة بنسبة 10% تدخل حيز التنفيذ

دخلت اليوم الثلاثاء الرابع والعشرين من فبراير شباط، الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بنسبة 10% والتي ستطبق على نطاق عالمي حيز التنفيذ، وفقاً لإشعار عن وكالة الجمارك الأميركية.

وتعد الرسوم العالمية الجديدة أقل من مستويات 15% التي أعلنها ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد هزيمته أمام المحكمة العليا.

وتأتي خطوة ترامب بفرض تعرفة جمركية بنسبة 10% من تأجيل تطبيق تعرفة جمركية بنسبة 15% في أعقاب معارضة للرسوم الجمركية الأعلى من جانب الشركاء التجاريين لأميركا بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

في الوقت نفسه، أكد البيت الأبيض أن ترامب لا يزال ملتزماً بتحديد تعرفة جمركية عالمية بنسبة 15%.

وبعد أن قضت المحكمة العليا يوم الجمعة بأن الرسوم الشاملة التي فرضها ترامب على الشركاء التجاريين لأميركا استناداً إلى صلاحيات الطوارئ كانت غير قانونية، سارع الرئيس إلى استبدالها بموجب قانون مختلف، عبر فرض رسم عالمي مؤقت بنسبة 10% لمدة 150 يوماً اعتباراً من يوم الثلاثاء.

لكن يوم السبت، قال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إنه سيرفع فوراً هذا الرسم العالمي إلى 15% وهي زيادة لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

وقد يتيح تأجيل تطبيق التعرفة الموحدة الأعلى فرصة للحكومات والشركات للضغط من أجل الحصول على إعفاءات وتأمين معاملة تفضيلية من ترامب في ظل النظام الجديد.

سخط بين الشركاء التجاريين لأميركا

وأثار الرسم العالمي الجديد ردود فعل غاضبة بين الحلفاء الأوروبيين لأميركا الذين أبرموا اتفاقيات تجارية تفضيلية مع ترامب العام الماضي مقابل رسوم جمركية أقل، وهم يرون الآن أن فوائد تلك الاتفاقيات تتآكل.

وبعد محادثات جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع بين مسؤولين كبار من أميركا وبريطانيا، ألمح مقر رئاسة الوزراء البريطانية أمس الإثنين إلى احتمال اتخاذ إجراءات انتقامية، وأنه لا شيء مستبعد إذا فرضت أميركا رسماً بنسبة 15%.

وفي الوقت نفسه، أجل الاتحاد الأوروبي التصديق على اتفاقه التجاري الخاص مع الولايات المتحدة رداً على خطة فرض نسبة 15%.

المصدر: cnbc arabia