تحذيرات من أعباء طويلة الأمد على أميركا لحربها على إيران

حذّر مسؤول سابق في وزارة الحرب الأميركية Pentagon من أن “تداعيات أي حرب على إيران لن تتوقف عند حدود العمليات العسكرية، بل ستفرض أعباء مالية ممتدة لسنوات، ما يستدعي رقابة مشددة لمنع الهدر”.

وأشارت تقارير إلى أن واشنطن ستبقى مطالبة بتمويل إعادة تأهيل القواعد العسكرية وتعويض الخسائر في العتاد وتجديد مخزونات الأسلحة، حتى في حال التوصل إلى اتفاق سياسي.

وأضافت أن النفقات ستتسع لتشمل تعزيز التحصينات والدفاعات في القواعد الأميركية، ومواصلة الانتشار العسكري ومراقبة المنطقة، إلى جانب إعادة بناء مخزونات الصواريخ وأنظمة الدفاع.

ودعا المسؤول السابق إلى فرض شفافية كاملة من قبل إدارة دونالد ترامب، مع دور رقابي أكبر للكونغرس، محذراً من تكرار تجارب سابقة شهدت هدراً مالياً كبيراً في حروب طويلة الأمد.

وتُقدّر كلفة المراحل الأولى من أي مواجهة بمليارات الدولارات، على أن ترتفع إلى عشرات المليارات مع استمرار الالتزامات العسكرية واللوجستية بعد انتهاء القتال.

المصدر: نيويورك تايمز