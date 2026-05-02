أوكرانيا | زيلينسكي يعلن زيادة رواتب العسكريين وخطة لتسريح تدريجي ضمن إصلاحات الجيش

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تعتزم رفع رواتب أفراد القوات المسلحة، في إطار إصلاحات شاملة للجيش تشمل أيضًا السماح بتسريح تدريجي للعسكريين.

وأوضح زيلينسكي أن رواتب الجنود ستشهد زيادة ملحوظة، مشيرًا إلى أن العاملين في المواقع الخلفية سيتقاضون ما لا يقل عن 30 ألف هريفنيا شهريًا، فيما ستكون الرواتب في مواقع القتال أعلى بكثير، مع زيادات كبيرة أيضًا لقادة الوحدات القتالية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه أوكرانيا حربها المستمرة منذ أربع سنوات في مواجهة الغزو الروسي، وسط تحديات متزايدة تتعلق بنقص الأفراد، حيث تواجه كييف صعوبات في استقطاب متطوعين جدد للخدمة العسكرية.

وفي سياق الإصلاحات، أكد زيلينسكي أن نظامًا محدثًا للعقود سيحدد مدة الخدمة العسكرية بشكل واضح، ما يتيح البدء في تسريح بعض الجنود الذين تم تجنيدهم في مراحل سابقة. واعتبر أن هذا الإجراء يمثل “نقطة أخلاقية أساسية”، في إشارة إلى أهمية تحقيق توازن بين متطلبات الحرب وحقوق الأفراد.

وأشار إلى أن جميع جوانب إصلاح الجيش، بما في ذلك الأطر القانونية والتنظيمية والتمويلية، من المتوقع أن يتم إقرارها بشكل نهائي خلال شهر مايو، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاهزية القوات المسلحة وتحسين ظروف خدمتها.

المصدر: وكالة يونيوز