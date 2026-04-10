زيلينسكي يُقر: أوكرانيا لعبت دوراً في الحرب على إيران

كشف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن مشاركة عسكريين أوكرانيين في عمليات لإسقاط طائرات مسيّرة إيرانية من طراز «شاهد» في عدة دول بالشرق الأوسط، وذلك خلال الحرب الأميركية–الإسرائيلية على إيران.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن زيلينسكي قوله إن هذه المشاركة تأتي «ضمن جهد أوسع لمساعدة الشركاء في التصدي لنفس الأسلحة التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا». وأوضح أن تصريحاته أُدلي بها يوم الأربعاء الماضي، لكنها ظلت محظورة النشر حتى اليوم الجمعة.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن القوات الأوكرانية شاركت في «عمليات نشطة خارج البلاد باستخدام مسيّرات اعتراضية محلية الصنع ومُجرّبة في المعارك».

وفي سياق متصل، أشار زيلينسكي إلى أنه بحث خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تطورات الوضع في إيران ومنطقة الشرق الأوسط، مجدداً عرض بلاده تقديم المساعدة في التعامل مع المسيّرات الإيرانية.

وقال عبر قناته على تطبيق «تلغرام»: «أوكرانيا تقاتل طائرات شاهد منذ سنوات، والجميع يقر بأنه لا توجد دولة أخرى في العالم تمتلك مثل هذه الخبرة»، مضيفاً: «نحن مستعدون للمساعدة، ونتوقع أن يحصل شعبنا أيضاً على الدعم اللازم».

كما كشف زيلينسكي أنه أجرى اتصالات مع قادة عدد من دول المنطقة، من بينها البحرين والأردن والكويت وقطر والإمارات، في إطار التنسيق بشأن التحديات الأمنية المرتبطة بالطائرات المسيّرة.

في المقابل، نفى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تلقي بلاده أي دعم من أوكرانيا في مواجهة الهجمات بالطائرات المسيّرة الإيرانية، مؤكداً أن واشنطن «لا تحتاج إلى مساعدة كييف» نظراً لما وصفه بتفوقها في هذا المجال.

