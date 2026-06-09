نيبينزيا: رسالة زيلينسكي “استفزاز فظ” وليست مبادرة سلام

اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن رسالة فلاديمير زيلينسكي التي اقترح فيها لقاء الرئيس فلاديمير بوتين في دولة ثالثة، ليست مبادرة سلام بل “استفزاز فظ”.

وأشار نيبينزيا إلى أنه قبل كتابة مثل هذه الرسائل، كان على زيلينسكي أولا إلغاء مرسومه الذي يمنعه من التفاوض مع الرئيس الروسي.

وأكد المندوب الروسي أنه لا يوجد ما يمكن مناقشته حاليا مع نظام زيلينسكي، “الذي انحاز علنا إلى طريق الإرهاب”.

وحذر من أنه طالما لم يدرك زيلينسكي خطأ مساره، فإن روسيا ستحقق أهدافها بالوسائل العسكرية، مشددا على أنه “طالما ستتحدث كييف معنا بلغة الوقاحة والإنذارات، فلا يمكن الحديث عن مفاوضات حقيقية، ناهيك عن قمة على أعلى مستوى”.

في ختام كلمته، قال نيبينزيا إن زيلينسكي حول أوكرانيا إلى “مادة استهلاكية في حملة صليبية لا معنى لها تشنها النخب الغربية المعادية لروسيا ضد روسيا”، محملاً “الغرب الجماعي” مسؤولية لا تقل، بل ربما أكبر، عن كل ما يحدث.

يُذكر أن زيلينسكي كان قد نشر رسالة مفتوحة على موقعه الإلكتروني، اقترح فيها عقد لقاء مع بوتين في دولة ثالثة لإنهاء النزاع.

وعلق الرئيس فلاديمير بوتين على الرسالة بأنها تحتوي على “عناصر من الوقاحة”، وأعلن أنه لا يرى أي معنى للقاء في الوقت الحالي.

المصدر: روسيا اليوم