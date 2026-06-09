بوليفيا | السلطات تقر قانوناً ينظم حالات الاستثناء لمواجهة ما تصفه بـ”الإرهاب المرتبط بالمخدرات”

وقّع الرئيس البوليفي رودريغو باز قانوناً ينظم حالات الاستثناء، ما يمنح الحكومة إطاراً قانونياً لإعلان تدابير الطوارئ، في ظل استمرار إغلاق الطرق في البلاد لأكثر من 40 يوماً.

وقال باز إن الإجراء يهدف إلى “حماية الأغلبية” والدفاع عن المسار الديمقراطي والدستوري، مؤكداً أن الحكومة تواصل الدعوة إلى الحوار.

وأضاف أن بوليفيا يجب أن “تحمي نفسها” مما وصفه بـ”الإرهاب المرتبط بالمخدرات”، مشيراً إلى أن القانون يهدف إلى حماية المواطنين وتطبيق أحكام الدستور.

وشدد الرئيس البوليفي على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون، معتبراً أنه لا يجوز لأي جهة استخدام موارد ناتجة عن أنشطة مرتبطة بالمخدرات للتأثير على قرارات المؤسسات أو تعطيلها.

وأكد أن القانون جاء بتوافق مع القوى الداعمة للحوار والاستقرار والتقدم، مشيراً إلى أن حكومته تستند إلى تفويض شعبي حصلت عليه في الانتخابات.

المصدر: وكالة يونيوز