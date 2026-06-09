الثلاثاء   
   09 06 2026   
   23 ذو الحجة 1447   
   بيروت 04:22
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    زعيما الصين وكوريا الشمالية اتفقا على تعزيز التعاون في قطاعات مختلفة وتطوير العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد

      مواضيع ذات صلة

      مستوطنون يقتحمون قرية عورتا، جنوب شرق نابلس

      مستوطنون يقتحمون قرية عورتا، جنوب شرق نابلس

      قوات الاحتلال تقتحم قرية فقوعة شرق جنين

      قوات الاحتلال تقتحم قرية فقوعة شرق جنين

      الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تعلن عن فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطار كالوغا

      الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تعلن عن فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطار كالوغا