أوكرانيا و”إسرائيل” تتبادلان الاتهامات بشأن سفينة حبوب

قال “وزير الخارجية الإسرائيلي” جدعون ساعر أن اتهامات أوكرانية بشأن وصول سفن إلى ميناء حيفا يزعم أنها محملة بحبوب من المناطق الروسية الجديدة هي مجرد مزاعم “لا تستند إلى أي أساس”.

وجاءت تصريحات ساعر ردا على ما أعلنه وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا، الذي قال إن كييف ستستدعي السفير الإسرائيلي لتقديم مذكرة احتجاج على خلفية وصول سفينة ثانية يشتبه بأنها تحمل حبوبا روسية.

وأوضح ساعر أن “إسرائيل لم تتلق أي طلب رسمي للمساعدة القانونية من الجانب الأوكراني”، منتقدا اللجوء إلى مواقع الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بدلا من القنوات الدبلوماسية، قائلا إن “الاتهامات ليست دليلا”. وأضاف أنه ستتم مراجعة المسألة في حال تقديم معطيات موثوقة.

المصدر: وكالة تاس الروسية