ارتفاع أسعار البنزين مجددا في الولايات المتحدة على خلفية أزمة إيران



أظهرت بيانات الجمعية الأمريكية للسيارات أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت نحو 7 سنتات للغالون خلال أسبوع، في ظل حالة عدم اليقين على خلفية الوضع في الشرق الأوسط.



وبلغ متوسط سعر البنزين من الفئة العادية المعادل لـ 92 نحو 4.11 دولار للغالون ما يعادل 3.8 لتر، بزيادة قدرها 1.2 سنت خلال يوم واحد، و6.9 سنت على أساس أسبوعي.



في المقابل، شهد البنزين الممتاز ارتفاعا طفيفا جدا، حيث زاد بمقدار 0.04 سنت فقط خلال يوم، ليصل إلى 4.97 دولار للغالون، مقارنة بـ4.91 دولار قبل أسبوع.



ولا تزال ولاية كاليفورنيا تتصدر قائمة أعلى الأسعار، حيث يبلغ سعر الغالون نحو 5.95 دولار، تليها ولايات مثل واشنطن وهاواي، إضافة إلى أوريغون ونيفادا التي انضمت مؤخرا إلى قائمة الولايات التي يتجاوز فيها السعر 5 دولارات للغالون.



في المقابل، تبقى أوكلاهوما الأرخص من حيث أسعار الوقود، عند نحو 3.5 دولار للغالون.

المصدر: نوفوستي