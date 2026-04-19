اليمن | صنعاء تلوح بإغلاق مضيق باب المندب إذا واصلت واشنطن سياساتها “المعيقة للسلام” في المنطقة

هدد اليمن، بإغلاق مضيق باب المندب بشكل كامل أمام الملاحة الدولية، بسبب السياسات الأمريكية “المعيقة للسلام” في المنطقة.

وأكد القيادي في حركة أنصار الله، حسين العزي، قدرة صنعاء على فرض إغلاق للمضيق لا يمكن تجاوزه، مطالبا الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بتغيير سياساتهما تجاه القضايا اليمنية والإقليمية.

وقال حسين العزي، في منشور موقع X على إنه “إذا قررت صنعاء إغلاق باب المندب فإن كل الإنس والجن سيكونون عاجزين تماما عن فتحه”.

وأضاف العزي أنه “من الأفضل لترامب والعالم المتواطئ الإنهاء الفوري لكل الممارسات والسياسات المعيقة للسلام، وإظهار الاحترام المطلوب لحقوق شعبهم وأمتهم”.

