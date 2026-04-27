توتال إنرجيز تحذر: بقاء 20% من احتياطيات النفط والغاز في مضيق هرمز سيؤدي إلى “عواقب وخيمة”

حذر رئيس شركة “توتال إنرجيز” باتريك بويان، من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز عدة أشهر سيدفع العالم إلى “عالم من ندرة الطاقة” مع عواقب لا يمكن تجاهلها.

وقال بويان في مؤتمر السياسة العالمية في شانتيللي، خارج باريس: “إذا استمرت (الحرب) لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر أخرى، فإننا ندخل إلى عالم من ندرة الطاقة، والتي عانت منها الدول الآسيوية بالفعل. لا يمكن أن يكون 20% من نفط وغاز الكوكب عالقا ولا يمكن الوصول إليه دون عواقب وخيمة”.

وأضاف أن خُمس إمدادات النفط والغاز في العالم تتدفق عادة عبر مضيق هرمز، الذي أصبح الآن محظورا بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. كما يشكل المضيق طريق نقل رئيسي للسلع بما في ذلك الأسمدة والأدوية، حيث استولت إيران على سفن حاويات وفرضت الولايات المتحدة حصارًا على الموانئ الإيرانية.

من جانبه، كرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت أنه يركز على جهود إعادة فتح مضيق هرمز، محذرا من أن الذعر الناجم عن عدم اليقين الجيوسياسي يمكن أن يؤدي في حد ذاته إلى نقص الطاقة.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في أثينا إلى جانب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: “هدفنا هو تحقيق إعادة فتح كاملة في الأيام والأسابيع المقبلة، وفقًا للقانون الدولي، وضمان حرية الملاحة دون رسوم على مضيق هرمز. عندها يمكن للأمور أن تعود تدريجيًا إلى طبيعتها”.

وأضاف ماكرون “نحن جميعا في نفس القارب، وهو ليس قاربا اخترناه، إذا جاز التعبير. نحن ضحايا الجغرافيا السياسية وضحايا هذه الحرب التي بدأت قبل عدة أشهر”.

وقالت أكثر من اثنتي عشرة دولة إنها مستعدة للانضمام إلى مهمة دولية بقيادة فرنسا وبريطانيا لحماية الشحن في المضيق عندما تسمح الظروف بذلك، وذلك على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يحتاج إلى مساعدة الحلفاء في السيطرة على المضيق.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن القوات الأمريكية تسيطر سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مشيرا إلى رفضه عرضا إيرانيا لفتح المضيق لأنه كان سيوفر لطهران عوائد تصل إلى 500 مليون دولار يوميا.

وأشار بويان إلى أن الدول الآسيوية بدأت بالفعل في المعاناة من ندرة الطاقة، حيث تعتمد اقتصادات آسيا بشكل كبير على إمدادات النفط والغاز التي تمر عبر مضيق هرمز. وتشمل الدول الأكثر تضررا الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، التي تستورد مجتمعة أكثر من 65% من احتياجاتها النفطية عبر هذا الممر الحيوي.

ويأتي هذا التحذير في وقت تواصل فيه الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية تصعيدها، مع استمرار إيران في احتجاز السفن التي تشتبه في تعاونها مع الجيش الأمريكي، واستمرار الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية.

المصدر: وكالة رويترز