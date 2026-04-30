إيران تحذر من تهديد أمريكي لمعاهدة حظر الانتشار النووي وتدعو لنزع شامل للأسلحة النووية

أكد مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، رضا نجفي، أن السلوك الأمريكي يشكل تهديداً مباشراً لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، معتبراً أن السياسات الأمريكية في هذا الملف تقوّض أسس النظام الدولي الخاص بالرقابة النووية.

وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة الرئيسية لمؤتمر مراجعة المعاهدة المنعقد في نيويورك، أدان نجفي بشدة ما وصفه بالعدوان العسكري الذي شنّته الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي على السيادة الإيرانية ومنشآتها النووية السلمية الخاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار إلى أن هذه الهجمات غير القانونية أسفرت، بحسب قوله، عن سقوط أكثر من 3400 قتيل، من بينهم 168 تلميذاً في هجوم استهدف مدرسة في مدينة ميناب، إضافة إلى استشهاد شخصية قيادية بارزة في الجمهورية الإسلامية، وصفها بأنها كانت صاحبة فتوى تحرّم استخدام أسلحة الدمار الشامل.

وأكد المندوب الإيراني أن جميع كميات اليورانيوم المخصب في إيران كانت ولا تزال خاضعة بالكامل لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتاً إلى عدم وجود أي تقارير تشير إلى انحراف في استخدام المواد النووية، ومتهماً واشنطن بتسويق “روايات مضللة” لصرف الأنظار عن انتهاكاتها في هذا المجال.

وانتقد نجفي ما اعتبره تقاعساً من المؤسسات الدولية، بما فيها مجلس الأمن الدولي ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبراً أنها لم تدن الهجمات، بل ساهمت – على حد تعبيره – في قلب الأدوار بين “الضحية والمعتدي”.

كما عرض المندوب الإيراني جملة من المقترحات التي تقدمت بها بلاده خلال المؤتمر، من بينها إدانة أي استهداف للمنشآت النووية الخاضعة للضمانات، ووضع جدول زمني لنزع السلاح النووي عالمياً، والدفع نحو جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، بما يشمل إلزام إسرائيل بالانضمام إلى المعاهدة وتفكيك ترسانتها النووية، إضافة إلى التأكيد على حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

المصدر: وكالة فارس