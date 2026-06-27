قائد مقر خاتم الأنبياء: القوات المسلحة جاهزة لتعزيز أمن إيران والتصدي للتهديدات

أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء الطيار علي عبد اللهي أن القوات المسلحة الإيرانية على أتم الاستعداد لتقديم كل أشكال التعاون والتنسيق والدعم اللازم من أجل صيانة حقوق الشعب، والتصدي للتهديدات والفساد المنظّم، وتعزيز أمن إيران واستقرارها.

وفي رسالة وجهها إلى رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام غلام حسين محسني إجئي بمناسبة أسبوع السلطة القضائية، شدد عبد اللهي على أن السلطة القضائية تمثل ركيزة أساسية في إحقاق الحق ونشر العدالة وحماية الأمن القانوني للمجتمع.

وأضاف أن مقر خاتم الأنبياء المركزي وسائر القوات المسلحة يعلنون جاهزيتهم الكاملة لدعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز هيبة الجمهورية الإسلامية وترسيخ الأمن المستدام، والتصدي لمختلف التحديات التي تستهدف البلاد.

المصدر: تسنيم