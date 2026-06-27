إيران: ميناء سيريك يعمل بشكل طبيعي ولا أضرار جراء العدوان الأميركي

أكد مدير موانئ شرق محافظة هرمزكان حميدرضا محمد حسيني تختي أن ميناء سيريك لم يتعرض لأي أضرار جراء العدوان الأميركي الأخير، مشدداً على أن حركة العمل في الميناء تسير بصورة طبيعية.

وأوضح تختي في تصريح إعلامي أن المعدات والأرصفة والمنشآت التابعة للميناء لم تتضرر، نافياً صحة المزاعم التي تحدثت عن وقوع أضرار في الموقع، ومؤكداً أن الوضع في ميناء سيريك مستقر بالكامل.

وكان تلفزيون الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أفاد مساء الجمعة بسماع دوي انفجار في رصيف طاهرية البحري بجزيرة سيريك جنوب البلاد.

وفي السياق، أعلنت القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية استهداف مواقع للجيش الأميركي في المنطقة رداً على العدوان الأخير الذي استهدف السواحل الإيرانية، مؤكدة أن أي اعتداء جديد سيُواجَه برد أشد وأقوى.

المصدر: قناة العالم