روسيا تدافع عن حق إيران في مضيق هرمز وتتهم الغرب بازدواجية المعايير والقرصنة البحرية

دافع سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن حق إيران في مضيق هرمز، خلال جلسة لمجلس الأمن، معتبراً أن الاتهامات الغربية لطهران بشأن الوضع في الممر البحري تحمل طابعاً “منافقاً” وتتجاهل سياق التطورات الجارية.

وقال نيبينزيا إن هناك محاولات لتحميل إيران كامل المسؤولية عن التوتر في مضيق هرمز، وكأنها الطرف المبادر بعرقلة الملاحة البحرية، مشيراً إلى أن القانون الدولي يمنح الدول الساحلية حق اتخاذ إجراءات لحماية أمنها في أوقات النزاع.

وانتقد السفير الروسي مواقف الدول الغربية، متهماً إياها بازدواجية المعايير، ومشبهاً بعض ممارساتها بـ“القرصنة البحرية”، على حد تعبيره، معتبراً أنها تحاول في الوقت نفسه الترويج لنظام دولي قائم على القواعد.

كما أشار إلى أن الهجمات التي تتعرض لها سفن روسية في سياقات أخرى تمثل خرقاً للقانون الدولي، لافتاً إلى أن الدول الأوروبية تتجاهل – وفق قوله – الأسباب الحقيقية للتوتر في مضيق هرمز.

وختم نيبينزيا بالإشارة إلى أن الأزمة الحالية في الممر البحري تعود، برأيه، إلى تداعيات ما وصفه بـ“العدوان غير المبرر” على إيران، والذي انعكس سلباً على استقرار الاقتصاد العالمي.

المصدر: وكالة مهر