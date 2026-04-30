أوليانوف: “روساتوم” ماضية في مشروع بوشهر وعودة الكوادر الروسية مرهونة باستقرار الأوضاع

أكد المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن شركة “روساتوم” عازمة على مواصلة تنفيذ مشروع محطة بوشهر النووية، رغم التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة.

وأوضح أوليانوف في تصريح لصحيفة “إزفيستيا” أن الكوادر الروسية ستعود إلى المحطة في أقرب وقت ممكن فور استقرار الأوضاع في غرب آسيا، مشدداً على أن استكمال المشروع يبقى أولوية قائمة.

وأشار إلى أنه لا يجري حالياً أي نقاش جوهري داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الأمم المتحدة حول آليات إضافية لحماية المنشآت النووية.

وكانت “روساتوم” قد أخلت كوادرها من موقع بوشهر في أعقاب الاعتداءات التي طالت المنطقة خلال التصعيد العسكري، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا، قبل أن تؤكد لاحقاً نيتها استئناف العمل بعد تحسّن الظروف.

وتُعد محطة بوشهر أول محطة طاقة نووية في إيران والمنطقة، حيث بدأ العمل بها عام 1975 قبل أن يُستأنف المشروع بعد سنوات بالتعاون مع الجانب الروسي، فيما تستمر حالياً أعمال بناء وحدات إضافية ضمن خطط التوسعة.

المصدر: روسيا اليوم