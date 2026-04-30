الخميس   
   30 04 2026   
   12 ذو القعدة 1447   
   بيروت 03:58
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    موسكو: خطوات الغرب الخاصة بالقدرات النووية تزعزع الاستقرار وتضر بعدم الانتشار

      أعلن سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية أندريه بيلاوسوف أن زيادة الدول الغربية لقدراتها النووية وخطواتها المستجدة في هذا المجال تزعزع الاستقرار وتضر بنظام عدم الانتشار النووي.

      وأشار بيلاوسوف في كلمته في أثناء المؤتمر الاستعراضي حول معاهدة حظر انتشار السلاح النووي في الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إلى أن “الولايات المتحدة رفضت رفضا قاطعا المبادرة الروسية للحفاظ على إرث معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، الخاصة بالقيود الذاتية الطوعية، وأعلنت عن استعدادها للبدء بزيادة ترسانتها النووية إلى ما فوق الحدود المنصوص عليها في هذه المعاهدة، وكذلك لاستئناف التجارب النووية”.

      وتابع قائلا إن “بريطانيا منذ عدة سنوات تقوم بزيادة قدراتها الاستراتيجية النووية، وأعادت إلى أراضيها الأسلحة النووية الأمريكية، وأعلنت عن مشاركتها في التوسيع اللاحق للبعثات النووية المشتركة للناتو، التي تزعزع الاستقرار بشدة وتضر بنظام عدم انتشار السلاح النووي منذ عقود”.

      ولفت إلى أن “فرنسا، التي أعلنت مؤخرا عن خطط لزيادة قدراتها النووية، تجر الدول الأوروبية غير النووية إلى المعادلات التي تشبه آليات الولايات المتحدة المستخدمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لما يسمى بالردع النووي الموسع، والتي يراد منها تعزيز المظلة النووية الأمريكية فوق أوروبا”.

      وشدد بيلاوسوف على أهمية معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، مشيرا إلى أن قيمتها تتثمل في “التوازن بين العناصر الثلاثة الأساسية”، وهي عدم انتشار السلاح النووي ونزع السلاح واستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية.

      وأكد أن “الارتباط بين تلك العناصر أساس المعاهدة، ولا يجوز تفكيكها”.

      وكانت روسيا قد أعربت مرارا عن قلقها إزاء تحركات الدول الغربية في مجال الأسلحة النووية، وحذرت من أن تلك الخطوات تدفع بالعالم نحو حرب بين الدول النووية.

      روسيا تدافع عن حق إيران في مضيق هرمز وتتهم الغرب بازدواجية المعايير والقرصنة البحرية

      دميترييف: غطرسة الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى انهياره

      السفير الروسي لدى بكين: قيمة توريدات الطاقة الروسية للصين بلغت 80 مليار دولار في 2025

