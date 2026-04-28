الاحتلال يعتقل فلسطينياً وزوجته ويُخطر بهدم 5 منازل وحظيرة أغنام في الخليل

اعتقلت القوات الإسرائيلية، مساء الاثنين، فلسطينياً وزوجته خلال اقتحامها بلدة يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن القوات الإسرائيلية اعتقلت المواطن شادي خليل غيث وزوجته دعاء خضر نصار من منزلهما في منطقة المطينة ببلدة يطا، وسط اقتحام واسع للمنطقة.

وفي حادثة منفصلة، أصدرت السلطات الإسرائيلية إخطارات بهدم خمسة منازل وحظيرة أغنام في قرية بيرين جنوب شرقي الخليل، وفق ما أفاد به رئيس المجلس القروي فريد برقان، الذي أوضح أن القوات الإسرائيلية داهمت القرية وسلمت الإخطارات لعدد من السكان.

وتشهد مناطق الضفة الغربية المحتلة، بما فيها الخليل، تصاعداً في عمليات الاعتقال والمداهمات اليومية التي تطال مختلف الفئات، إلى جانب هدم منازل ومنشآت فلسطينية بذريعة عدم الترخيص.

وبحسب معطيات فلسطينية رسمية، أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن مقتل أكثر من 1150 فلسطينياً، وإصابة نحو 11 ألفاً و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألف شخص.

المصدر: وكالة أنباء الأناضول