بغداد: أنقرة وافقت على استلام رعاياها المتورطين بقضايا الإرهاب

أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين أن الحكومة التركية وافقت على تسلم رعاياها المتورطين بقضايا الإرهاب، مؤكداً في الوقت نفسه أن تشكيل الحكومة العراقية مسألة داخلية تحترم فيها آراء الشركاء الدوليين، بما يتوافق مع حاجة أي حكومة عراقية جديدة للتفاعل الإيجابي مع سياسات الدول الأخرى.

وأشار حسين، خلال استقبال مبعوث الرئيس الأميركي توماس باراك والوفد المرافق له في بغداد، إلى أهمية استمرار التواصل والتنسيق حتى استكمال عملية تشكيل الحكومة، مستعرضين العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة وأكد على ضرورة مواصلة التعاون المشترك، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.

وأكد برّاك تقديره للخطوة التي اتخذتها الحكومة العراقية بنقل عناصر تنظيم «داعش» من مراكز الاحتجاز في الخارج إلى السجون العراقية، في إطار تعزيز سيادة العراق وتحمل مسؤولياته القانونية.

وأوضح حسين أن العراق يواصل التواصل مع عدد من الدول لنقل مواطنيها المتورطين في قضايا الإرهاب إلى بلدانهم الأصلية، مشيداً بموافقة تركيا على استلام عناصرها.

كما تطرق اللقاء إلى الاتفاق المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد» والحكومة الانتقالية في سوريا، حيث أكد الجانبان دعمهما للاتفاق وأهمية الالتزام بتنفيذه لتعزيز الأمن والاستقرار في سوريا.

وناقش الجانبان كذلك العلاقات الإيرانية الأميركية ومسار المفاوضات الجارية، حيث شدد حسين على خطورة اندلاع أي حرب محتملة وانعكاساتها على المنطقة، مؤكداً دعم العراق للمسار السلمي وتأييده القوي للجولة التفاوضية المقبلة المزمع عقدها في جنيف يوم الخميس بوساطة عُمانية بين ممثلي الإدارة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

المصدر: الفرات نيوز